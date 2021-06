Balanço DGS. 1.496 novos casos de Covid-19 e uma morte nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal tem mais 1.496 pessoas infetadas com o novo coronavírus e, nas últimas 24 horas, morreu uma pessoa com Covid-19, revela a Direção-Geral de Saúde neste domingo.

Segundo o boletim epidemiológico, Lisboa continua a reunir a maior parte das infeções (64%), mas desta vez não chega ao milhar: foram registados mais 958 casos. O óbito ocorreu na região Norte, onde há mais 227 pessoas infetadas (15% do total). O doente tinha entre 60 e 69 anos.

No mapa da Covid-19, segue-se o Algarve, com 151 novos casos (10%), e a região Centro, com mais 114 (8%).

No Alentejo, foram registadas mais 35 infeções (2%) e as ilhas mantêm-se com apenas um dígito: sete novos casos na Madeira e quatro nos Açores, que, no conjunto, representam 0,7% do total de novos casos.