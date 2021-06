Reino Unido: Documentos secretos do Ministério da Defesa encontrados em paragem do autocarro

Na passada terça-feira, um cidadão anónimo descobriu documentos “sensíveis” do Ministério da Defesa do Reino Unido numa paragem de autocarro em Kent, no sul de Inglaterra.

Alguns dos documentos – um total de 50 páginas, entre apresentações powerpoint e e-mails – faziam referência à possibilidade de o Reino Unido continuar a ter uma presença militar no Afeganistão após a saída das forças internacionais da região.

Outros elaboravam o cenário de uma reação hostil da Rússia à passagem de um navio da Marinha Real, pelo Mar Negro, perto da península da Crimeia.

Esta situação foi revelada pelo próprio governo britânico este domingo. “O ministério leva muito a sério a segurança da informação e uma iniciou uma investigação”, disse um porta-voz da pasta, antes de explicar que a perda foi apontada por um funcionário.

A BBC tomou conhecimento deste incidente após um cidadão – que pediu anonimato – ter encontrado os documentos.

A BBC acredita que estes ficheiros sejam provenientes de um alto cargo da Defesa do Reino Unido.