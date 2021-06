Covid-19: ​Primeiro caso de Delta Plus na Dinamarca com origem em Portugal

Veja também:

O primeiro caso da variante Delta Plus da Covid-19 na Dinamarca foi diagnosticado esta semana num passageiro que viajou de avião desde Portugal, anunciou este sábado o Statens Serum Institut (SSI).



O caso de Covid foi detetado a 21 de junho e, quatro dias depois, o “sequenciamento de todo o genoma” revelou que se tratava da mutação Delta Plus.

A pessoa em causa encontra-se a recuperar a doença em isolamento e os outros passageiros do voo estão a ser contactados e devem manter-se também em isolamento, refere em comunicado o Statens Serum Institut, o instituto dinamarquês de prevenção de doenças contagiosas.

O SSI adianta que, até agora, apenas foi diagnosticado um caso da variante Delta Plus na Dinamarca.

A variante Delta Plus, uma versão mais contagiosa da variante Delta do vírus SARS-CoV-2, foi primeiro descoberta na Índia.



Foram detetados em Portugal 24 casos de infeção pela Delta Mais (ou Delta Plus e também conhecida como AY.1) - a variante do coronavírus SarsCov2 inicialmente conhecida por variante do Nepal, segundo dados conhecidos na quarta-feira.

A informação foi confirmada à Renascença pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA), segundo o qual não se trata de uma nova variante, mas antes de uma mutação da estirpe da Índia, agora designada por Delta.