Objetivo final World Tour. José Azevedo avança com equipa portuguesa para 2022

O ex-ciclista José Azevedo vai criar uma equipa de ciclismo para 2022. A ideia é começar na divisão continental, competir no calendário nacional mas ir subindo e fazendo provas no estrangeiro. Objetivo final: chegar ao World Tour.

O anúncio foi feito pelo próprio na Eurosport, canal onde está a comentar a Volta a França em bicicleta.

"Será uma equipa nacional, inscrita na Federação portuguesa de ciclismo, com o objetivo de disputar todas as provas do calendário nacional e, talvez, algumas provas internacionais. Ainda não posso adiantar o nome da equipa, nem dos patrocinadores. Mais tarde serão divulgados pormenores. Não tem qualquer ligação a clubes de futebol, é uma empresa criada por mim, um projeto meu, com o objetivo de ajudar o ciclismo português", referiu.

O antigo diretor desportivo na Delko e ex-diretor e manager da Katusha diretor desportivo na Delko acrescentou que "é difícil dizer se será uma equipa 100% portuguesa” até porque ainda há contactos com ciclistas. “O que posso dizer é que darei prioridade aos ciclistas portugueses, serão sempre a primeira opção".

José Azevedo, de 47 anos, confirmou que já tem a opoio de algumas empresas, mas não deu ainda pormenores.

"Sei que em Portugal há jovens com muito valor e sei das dificuldades que têm para se impor. Então, tinha essa ambição de criar uma equipa que ajudasse a esse desenvolvimento. Tive várias reuniões recentemente, há já patrocinadores, e em 2022 essa equipa estará na estrada".