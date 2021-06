Bale continua na Seleção de Gales

Gareth Bale esclarece que vai continuar disponível para a Seleção de Gales até final da carreira.

A dúvida pairou depois de o extremo ter recusado responder à pergunta após a última partida de País de Gales, derrota frente à Dinamarca nos oitavos de final do Euro 2020.

“Quero continua a jogar pela seleção. Colocam-se sempre perguntas estúpidas, mas é evidente que adoro jogar pelo País de Gales. Jogarei pela seleção galesa até ao dia em que puser um ponto final na carreira”, garantiu.

O capitão de Gales, 31 anos, olha já para o Mundial do Qatar. “Começámos há pouco a campanha de qualificação para o campeonato do Mundo e devemos aproveitar esta experiência no Euro 2020, a confiança que nos deu”.