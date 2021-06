Tiago Monteiro sobe à liderança do WTCR

O piloto Tiago Monteiro (Honda Civic) ascendeu à liderança da classificação geral de pilotos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), ao terminar na quarta posição a primeira corrida da etapa portuguesa, no Estoril.

O portuense, de 44 anos, terminou a 4,960 segundos do francês Yann Ehrlacher (Lynk&Co), que arrecadou a sua primeira vitória na edição de 2021, com o seu tio e colega de equipa Yvan Muller a concluir no segundo posto, a 1,746 segundos, enquanto o uruguaio Santiago Urrutia, também da Link&Co, foi terceiro, a 3,411 segundos.

Apesar do segundo lugar alcançado na qualificação, no sábado, Tiago Monteiro partiu do nono lugar da grelha, uma vez que, de acordo com as regras, o top 10 inverte para a primeira de duas corridas da etapa portuguesa, tendo sido atribuída, assim, a “pole” ao italiano Gabriele Traquini (Hyundai i30), que foi o 10.º mais rápido na qualificação.

Um excelente arranque de Tiago Monteiro atirou-o para a quinta posição ainda na primeira volta, ao mesmo tempo que uma colisão logo na primeira curva deixou o líder da classificação geral, o francês Jean-Karl Vernay (Hyundai i30), o argentino Nestor Girolami (Honda Civic) e o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30) de fora da corrida.

Tiago Monteiro, que ocupava o segundo lugar da geral, com 39 pontos, os mesmos de Girolami e a dois de Vernay, teve o caminho 'aberto' para superar o francês na classificação de pilotos e procurou escalar mais posições, chegando ao quarto posto devido a um dano nos pneus de Tarquini, que também abandonou a prova.

Esteban Guerrieri, colega de equipa de Tiago Monteiro, seguia imediatamente atrás do portuense e, a poucas voltas do fim, ultrapassou-o para procurar superar Urrutia, mas também não foi bem-sucedido e o português voltou ao quarto lugar, posição em que terminou as 13 voltas ao traçado do autódromo do Estoril.

Na classificação geral, Tiago Monteiro soma 52 pontos, contra os 49 de Yvan Muller e os 45 de Santiago Urrutia, que completam agora o pódio. Esteban Guerrieri é quarto, com 44, enquanto o anterior líder, Jean-Karl Vernay, baixou para quinto, com 41.

A segunda corrida da segunda etapa do WTCR, que, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, se disputa no autódromo do Estoril, sem público nas bancadas, dada a impossibilidade de controlo da assistência em Vila Real, decorre ainda hoje, a partir das 15:15, com Tiago Monteiro a partir do segundo lugar.