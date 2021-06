Ogier vence Rali Safari

Sébastien Ogier venceu, este domingo, o Rali Safari, no Quénia, sexta prova do Mundial de Ralis, e reforçou a sua condição de líder do WRC.

O piloto da Toyota aproveitou a desistência de Thierry Neuville (Hyundai) na manhã de domingo, quando o belga liderava confortavelmente a prova africana, de volta ao calendário do Mundial, 19 anos depois.

Ogier estava, uma vez mais, no sítio certo à hora certa para lucrar com os azares dos adversários. Esta é a quarta vitória, em seis ralis, do campeão do mundo.

A Toyota fez a "dobradinha", com o japonês Takamoto Katsuta a terminar em segundo lugar, a 21.8 segundos do francês. Tanak, que venceu a Power Stage, a mais de um minuto de Ogier.

Elfyn Evans desistiu, ainda recuperou pontos na Power Stage, mas atrasou-se na luta pelo Mundial de Pilotos. O britânico está agora com 34 pontos de atraso para Ogier.

Neuville é terceiro, com 77 pontos, 56 pontos atrás de Ogier, que, neste momento, tem bem encaminhada a revalidação do título de campeão do mundo.

A próxima prova do WRC está agendada para 15 de julho, com o Rali da Estónia.