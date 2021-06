​Cáritas Angola: “O Governo devia ser mais inclusivo”

O Governo angolano “devia ser mais inclusivo”, afirma o diretor da Cáritas Angola, José Quintas Tchavenda Segunda, em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia.



Em Portugal para aprofundar o projeto “Cáritas Lusófonas em Rede”, José Quintas defende que o executivo de João Lourenço deveria “fazer um trabalho muito mais de conjunto para não depender só do petróleo”.

O responsável pela Cáritas Angola entende que, “assim como chama certas instituições para auscultação de várias matérias, também deveria chamar outras que estão mais nas comunidades para auscultar sobre que recursos existem na zona”.

Nesta entrevista Renascença/Ecclesia, José Quintas diz que, “neste momento, Angola vive a questão da seca, fome, estiagem, peste de gafanhotos, nas províncias do Sul” e revela que, “em parceria com algumas instituições públicas, a Cáritas está lá para dar o seu suporte, no mapeamento das famílias”.

Que importância dá ao projeto “Cáritas Lusófonas em Rede”?

Antes de tudo, quero agradecer o convite que me foi formulado e à Cáritas Portuguesa, por esta oportunidade de ter um projeto em rede, que é muito importante para nós. Ajuda-nos a ver o que não podemos ver e a melhorar o que não conseguimos observar. O projeto, em rede, serve para criar sinergias e trabalhar melhor nesta causa social, através da Cáritas.

O projeto tem como meta “melhorar a qualidade, eficácia e eficiência na resposta”. Como é que isto ajuda a Cáritas Angola na sua resposta às populações mais vulneráveis?

Este projeto, que está já na fase final – e que provavelmente teremos de renegociar, expandir cada vez mais – é mesmo para melhorar a qualidade da gestão, dentro das exigências da Cáritas Internacional, os seus padrões, nos nossos projetos. Isso é importante para nós, do ponto de vista de doadores e beneficiários.

Esses parâmetros de gestão ajudaram a Cáritas de Angola a ter uma visibilidade mais credível e também a saber medir o impacto dos projetos, nos beneficiários. Queremos melhorar cada vez mais a nossa ação social, para que a nossa resposta seja pronta, evangélica, profética, também na verdade e na caridade.

E onde se encontram as populações mais vulneráveis?

Estão por toda a Angola. As comunidades que precisam dos serviços da Cáritas estão por todo o país. Só para fazer um recuo histórico, a Cáritas foi a única organização que, durante os tempos de conflito, a acudir às várias situações pelas quais os angolanos passavam, nacionalmente falando. De lá para cá, depois do conflito, a Cáritas tinha de se reinventar, para uma Cáritas mais de sustentabilidade do que de emergências, apenas. Em Angola não temos muitos catástrofes, com exceção das chuvas, às vezes, estamos voltados a uma Cáritas de sustentabilidade, por isso é que este projeto veio dar um impacto para melhor servir as nossas comunidades.

Neste momento, Angola vive a questão da seca, fome, estiagem, peste de gafanhotos, nas províncias do Sul. Em parceria com algumas instituições públicas, a Cáritas está lá para dar o seu suporte, no mapeamento das famílias.

A Caritas de Angola lançou este ano a Rede de Desenvolvimento Rural e Agricultura Sustentável (REDRAS). O objetivo é influenciar as políticas públicas na procura de soluções sustentáveis mais justas?

Dentro das várias intervenções, temos este projeto do REDRAS, que surgiu após o conflito, sublinhando que a Cáritas, depois do tempo das emergências, queria fazer algo. Coordenamos vários programas a nível das Cáritas diocesanas, fazendo uma advocacia da agricultura familiar, sustentável e orgânica. Com este projeto, não pretendemos produções em grande escala: as comunidades produzem pelo número de famílias que elas têm. Esta agricultura ajuda a manter as comunidades, muitas delas muito distantes entre si – 15, 20 quilómetros – através de uma agricultura sustentável, familiar, e isso pode resolver muitos problemas.

Entre elas nós temos a comunidade dos Khoisan, no Lubango, é uma comunidade de uma tribo nómada. Fizemos um trabalho, através de outras organizações, em rede, parceiros da sociedade civil, para que saibam produzir, onde estão, para que elas se mantenham.

Sabemos que, recentemente, se reuniu com altos quadros do Governo angolano. Como está essa relação com o Governo de João Lourenço?

Dentro do projeto que temos com a Cáritas Portuguesa na rede “Inovar para o Impacto”, temos um pilar que são as parcerias. Temos feito parcerias com várias instituições do Governo, do Estado angolano. Mesmo que eles afirmem que a relação com a Cáritas, com a Igreja, é antiga, mas queremos formulá-la, de uma forma nova, com protocolos.

Até porque os problemas são novos…

Sim, há problemas que são novos. E dentro de um novo acordo que existe entre a Santa Sé e o Governo angolano temos estado a dialogar, de modo que as nossas ações sejam um pouco mais formalizadas, visíveis. Temos tido uma boa relação, fomos recebidos recentemente pelo vice-presidente da República, a quem apresentamos a nossa ação, atualizando os nossos objetivos, o nosso plano estratégico para os próximos anos.

A Cáritas estará sempre presente e precisa do apoio, do suporte das instituições do Governo, uma vez que serve em Angola e não devemos buscar parceiros só fora do país.