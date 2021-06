Reação dos jogadores. “Pontinha de sorte faltou”

Palhinha

“Acho que foi a pontinha de sorte que faltou. Criámos mais, na segunda parte tivemos muito mais bola do que na primeira. A Bélgica, na minha opinião, teve a felicidade do jogo. Criámos mais oportunidades, tivemos a infelicidade de não fazer o golo. Estamos desiludidos, tristes, porque não era este o objetivo. Portugal tinha que ganhar o jogo, alguma destas equipas tinha de sair com a vitória. Creio que merecíamos mais, soubemos defender quando tínhamos de defender. Na segunda parte, era previsível irmos atrás do resultado. A Bélgica teve a pontinha de sorte.”

Danilo

“Não estávamos à espera de sair já numa fase tão precoce. Tentámos ao máximo empatar este jogo, como viram na parte final. Não fomos eficazes e tivemos também um bocado azar com bolas ao poste.”

Rúben Dias

“Como é óbvio, custa sair, especialmente depois da exibição que fizemos, mas o futebol é isto mesmo. Independentemente do jogo que se jogue, uma equipa tem de ganhar e a outra de sair. Jogámos também contra uma grande equipa, mas acredito que hoje em especial fizemos sentir o que somos capazes. Primeira parte equilibrada, na segunda parte dominámos por completo, a bola não quis entrar. O futebol é isto e o que há a retirar é que, todos juntos, podemos ganhar a qualquer equipa. Eles acabam por chegar ao golo num lance em que à partida temos controlado e num remate de longe, também com um efeito um bocado estranho, acaba por trair o nosso guarda-redes. Tivemos inúmeras ocasiões, mas isto é o futebol e saímos de cabeça erguida”.

Raphael Guerreiro

"Estamos todos tristes, porque fizemos um bom jogo, acho. A segunda parte foi boa para nós, mas faltou um bocadinho de sorte e a Bélgica tem uma oportunidade e faz um golo. É difícil perder assim, mas é o futebol. É difícil perder assim, faltou um bocadinho de sorte como disse."