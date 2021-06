Portugal perde com a Bélgica e entrega o título de campeão europeu

A seleção nacional foi eliminada nos oitavos de final do Euro 2020, este domingo, ao perder, por 1-0, diante da Bélgica.

Logo aos cinco minutos, Renato Sanches galgou metros em condução e desmarcou Diogo Jota que, na cara de Thibaut Courtois, atirou por cima.

Mesmo ao fim de uma primeira parte equilibrada, ainda que sem grandes oportunidades, Thorgan Hazard fletiu da esquerda para o meio, aproveitando o atraso de Bernardo Silva na marcação, e apareceu à entrada da área a rematar pleno de efeito, a fugir à luva de Rui Patrício.

Portugal ao poste

Portugal entrou na segunda parte a dominar e chegou, a espaços, a colocar a seleção da Bélgica em apuros. Aos 58 minutos, Cristiano Ronaldo passou por um, dois adversários, fletiu para dentro, tabelou com Diogo Dalot e entregou de bandeja para Jota, que rodou e encontrou espaço para rematar, no entanto, o seu disparo saiu por cima.

Ao minuto 82, na sequência de um canto, Rúben Dias obrigou Courtois a uma grande defesa. Logo a seguir, Raphael Guerreiro caçou uma bola perdida e rematou cruzado, de primeira, em cheio ao poste.

Aos 95 minutos, na derradeira oportunidade do encontro, André Silva recebeu de costas para a baliza e atrasou para João Félix que, à entrada da área e com tudo para fazer melhor, atirou ao lado, longe do alvo.

Portugal perde, assim, a oportunidade de revalidar o título de campeão europeu, que agora está à mercê das seleções ainda em prova. Esta foi a primeira vez da história que a seleção caiu antes dos quartos de final.