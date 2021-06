PCP requer audição de ministra da Modernização por causa de partilha de dados com a Google

O grupo parlamentar do PCP requereu esta sexta-feira a audição da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, a propósito da alegada partilha de informações de cidadãos portugueses armazenados em "sites" do Estado com o Google.

De acordo com um requerimento endereçado ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, a bancada comunista explicita que o pedido de audição está relacionado com as "notícias recentes" que dão conta de uma "potencial partilha ou acesso generalizado e indevido a dados de cidadãos portugueses a partir de plataformas" ou websites "de serviços públicos ou da responsabilidade da administração pública".

Para o PCP está em causa a "segurança dos dados dos cidadãos portugueses", provocada pela "inexistência de uma estrutura ou serviço sob responsabilidade do Estado que assegure a capacidade tecnológica necessária à informatização ou digitalização" dos serviços públicos.

Por isso, e considerando a "gravidade daquilo que foi noticiado ao nível da potencial violação de regras relativas à proteção de dados pessoas", o PCP requereu uma audição conjunta com a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local a Alexandra Leitão, justificando o pedido com a "repartição de competências entre comissões parlamentares".