Balanço DGS. Há dois mortos e 1.568 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista, neste seábado mais 1.568 casos de Covid-19 e duas mortes associadas à doença causada pelo novo coronavírus, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua no topo das infeções e regista mais 1.039 nas últimas 24 horas (66% do total de novos casos). Segue-se no pódio a região Norte, com mais 196 (13%) e o Algarve, com mais 193 (10%).

O Centro vem logo a seguir, com 119 novas infeções detetadas (8%). O Alentejo aparece a uma longa distância, com 33 novos casos (2%) e depois, os arquipélagos juntos a representar 1% do total de infeções: a Madeira regista mais seis casos e os Açores mais 12.