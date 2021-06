Agências de Viagens pedem apoios urgentes ao turismo após Berlim limitar viagens para o país

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) pede ao Governo medidas urgentes de apoio ao setor, designadamente a manutenção do "layoff" como existia até maio, após a Alemanha ter colocado Portugal na "lista vermelha".

Num comunicado divulgado este sábado, a APAVT afirma que "a recente decisão do Governo alemão relativamente às viagens dos seus cidadãos para Portugal, depois da saída do país da lista verde do Reino Unido, a par da incerteza causada pelo recuo no desconfinamento e o respetivo impacto nas férias dos portugueses, constitui um golpe fatal nas expectativas de início de retoma para o turismo no seu todo".

Impõe-se por isso, sublinha a associação, "a necessidade urgente de novos apoios que evitem a falência de todo um setor".

"Portugal está, na prática, atualmente impossibilitado de acolher turistas de vários mercados, incluindo os dois maiores em termos de dormidas, e o primeiro e terceiro maiores em termos de receita turística, o Reino Unido e a Alemanha, o que vem criar um vasto deserto no panorama da oferta nacional e afasta qualquer possibilidade de retoma para as agências de viagens especializadas no turismo recetivo", refere a APAVT. .