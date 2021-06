Alemanha. Polícia investiga ataque em Wuerzburg

As autoridades continuam a procurar, neste sábado, o motivo por detrás do ataque de sexta-feira na cidade alemã de Wuerzburg, durante o qual um homem armado com uma faca longa matou três pessoas e feriu pelo menos outras cinco.

O suspeito, um somali de 24 anos, foi alvejado na perna pela polícia e preso depois do ataque de sexta-feira à tarde no centro da cidade do sul.

A polícia informou que a vida do homem não está em perigo e que estava a ser interrogado num hospital.

Um alto funcionário de segurança da Baviera, Joachim Herrmann, disse que o suspeito era conhecido pela polícia e tinha sido admitido numa unidade psiquiátrica alguns dias antes.

Herrmann disse à agência de notícias dpa na sexta-feira à noite que não podia descartar um motivo extremista islâmico porque uma testemunha tinha relatado ter ouvido o suspeito gritar "Allahu akbar", "Deus é grande" em árabe.