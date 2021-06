Fran Navarro reforça Gil Vicente

O espanhol Fran Navarro, ex-Valência B, é reforço do Gil Vicente.

O avançado, de 23 anos, assinou contrato de três anos, até 2024.

"Vim para o Gil Vicente para crescer como futebolista e pela confiança que o clube me transmitiu. Vou trabalhar dia a dia para cumprir os meus objetivos e ajudar o clube o máximo possível. Coletivamente espero ter cumplicidade com a equipa para mostrarmos a nossa melhor versão e conseguirmos bons resultados”, disse o jogador ao site do clube de Barcelos.

Navarro participou no Europeu sub-17 por Espanha, em 2015.

Na época passada, Navarro fez oito golos em 12 jogos pela equipa B do Valência.