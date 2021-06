De Bruyne ou Ronaldo? Resposta fácil para o selecionador da Bélgica

O selecionador da Bélgica considera que a partida contra Portugal, nos oitavos de final do Euro 2020, será “muito exigente a nível de foco e concentração”.

Roberto Martínez deixa elogios à equipa das quinas: “Portugal está muito bem trabalho defensivamente e tem qualidade no ataque”.

“Se nos desligarmos do jogo será impossível ganhar. Espero um jogo muito difícil, contra uma equipa que tem capacidade de sofrer sem bola e apostar no contra-ataque. Não precisam de muito para fazerem estragos”, lembra o espanhol. “É o atual campeão da Europa e venceu a Liga das Nações”.

Sobre que tipo de jogo vai ser este no olímpico de Sevilha, Martínez considera que vai ser decisivo quem marcar primeiro. “Se o jogo vai ser aberto ou fechado depende do primeiro golo e da forma como jogo vai mudar depois desse primeiro golo”.

Questionado sobre se trocaria Kevin De Bruyne por Cristiano Ronldo, o treinador da Bélgica não teve dúvidas: "É uma resposta fácil. Há cinco anos que trabalho com o Kevin. Do Ronaldo, só conheço como observador atento do futebol. O Kevin é o melhor playmaker [organizador de jogo] do mundo. Faz com que os jogadores à sua volta sejam melhores. Nunca vi um jogador como ele."

O técnico desvalorizou o facto da Bélgica ser a primeira classificada do “ranking FIFA, mas também não quis falar do que acontecerá com uma eventual derrota contra Portugal.

“Este não é o momento para responder a essa pergunta. Tudo o que temos feito é para ganhar o jogo, é o nosso objetivo. Se não conseguirmos o resultado que queremos, podem voltar a fazer essa pergunta. Há várias formas de progredir no torneio e até agora temos sido perfeitos, não só nos treinos, mas também nos resultados. Três vitórias em três jogos. Até agora está tudo bem, não quero falar de cenários hipotéticos porque estamos muito positivos”, referiu Martinez.

O Portugal – Bélgica dos oitavos de final do Euro 2020 joga-se, este domingo, em Sevilha, a partir das 20h00.