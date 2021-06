Filipe Albuquerque na pole position das 6 Horas de Watkins Glen

O português Filipe Albuquerque (Acura) garantiu este sábado a “pole position” para as 6 Horas de Watkins Glen, prova pontuável para o campeonato norte-americano de resistência. Um resultado importante para as contas do campeonato, liderado pelo português.

"A 'pole' dá-nos pontos importantes para o campeonato. E, no final, todos os pontos contam e podem fazer a diferença. Por isso, este resultado foi bastante importante, para além de nos demonstrar que temos andamento para a vitória, que é o nosso objetivo", disse o piloto de Coimbra.

O piloto da Wayne Taylor Racing está confiante para a corrida de domingo.

"O nosso otimismo tem de estar redobrado nas pistas onde sabemos que podemos explorar ao máximo o nosso carro. Nada é garantido, pois há muitos fatores em jogo, mas que estamos no caminho certo, não há dúvida. Por isso, vamos entrar em pista com a vitória na mente", concluiu.

Esta é a quinta prova do campeonato.