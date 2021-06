Portugal – Bélgica em Sevilha. Se foi dos que conseguiu bilhete tome nota disto

Portugal e Bélgica defrontam-se no próximo domingo para os oitavos de final do Euro 2020 no Estádio Olímpico de Sevilha. Se está a pensar deslocar-se ao jogo, em Espanha, tenha em conta alguns pormenores.

As duas federações só tiveram direito a 2.500 bilhetes cada uma e há mais nove mil bilhetes para o público em geral, mas atenção: os ingressos desapareceram em poucas horas e na quinta-feira de manhã já estavam esgotados.

Agora, bilhetes só no mercado negro e já com preços a rondar os 500 euros.

Entretanto, quem quiser viajar de Lisboa, Sesimbra e Albufeira, zonas com alta incidência à Covid-19, terá de apresentar um teste negativo ou mostrar às autoridades um certificado de vacinação.

Curiosamente, na Andaluzia o número de casos é alto: 167 por 100 mil habitantes. Apesar disso, o uso de máscara deixa de ser obrigatório na rua.

A equipa das quinas viaja este sábado de Budapeste para Sevilha e há uma certeza: o calor também continua a perseguir os comandados de Fernando Santos. São esperados 35ºC.

A comitiva deve chegar por volta das 13h30. O hotel fica a 15 minutos do aeroporto e a 1,5 km do estádio.

Portugal treina às 18h30 e o selecionador, com um jogador, fala uma hora antes aos jornalistas.

O relvado já recebeu três partidas do Euro 2020, os jogos de Espanha na fase de grupos, e tem recebido grandes críticas.

A partida no “La Cartuja” traz boas memórias a portugueses, nomeadamente a adeptos do FC Porto. Foi neste estádio que, em 2003, os dragões conquistaram a Taça UEFA.