Moutinho. Portugal vai tentar “aproveitar algumas brechas”

O médio João Moutinho deixa elogios à Bélgica, mas garante que Portugal está preparado para os oitavos de final do Euro 2020.

“A Bélgica é uma equipa muito coesa, já o mostrou nos grupos. Marcam muitos golos e sofrem poucos. Vamos tentar impor o nosso jogo e aproveitar algumas brechas que possa haver. Vamos dar o melhor para seguir em frente, é o principal objetivo”, disse.

O internacional luso desvaloriza a diferença de 48 horas no tempo de descanso entre partidas. “Claro que têm mais dois dias, mas nós tivemos quatro para nos preparar e no Euro 2016 já mostrámos que conseguimos recuperar bem. O mais importante é descansar bem, treinar, treinar as nossas rotinas, para estarmos a 100%”.

Moutinho foi titular contra a França e garante estar ao dispor para aquilo que Fernando Santos decidir.

“Se o treinador achar que sou um jogador com as caraterísticas ideais para jogar com a Bélgica, vou colocá-las em campo. Experiência, dar ritmo, mas cabe ao treinador decidir quem é o jogador com as caraterísticas mais adequadas a cada jogo”.

O Portugal – Bélgica, dos oitavos de final do Euro 2020, está marcado para este domingo, em Sevilha, a partir das 20h00.