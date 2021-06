Fernando Santos. “Tenho convicção de que vamos ser mais competentes”

O selecionador de Portugal elogia a Bélgica, mas acredita que a equipa das quinas vai vencer na partida dos oitavos de final do Euro 2020, se não der espaços ao adversário.

"A nós compete-nos defender bem, estarmos ao nível do que fizemos com a França e com a Hungria. Temos muita qualidade com bola para criarmos situações de jogo. Portugal tem condições para fazer golos e para criar”, disse Fernando Santos.

O técnico nacional lembra que os belgas são "uma equipa que faz golos, que raramente sofre”.

Santos considera que o essencial é “não conceder espaços, pela qualidade que têm, pela boa meia distância que têm, pela força no ataque. O que temos de fazer é não dar espaços. A equipa que defender melhor, souber gerir melhor a bola e criar oportunidades, ganhará o jogo”.

“Esta é a primeira final, é para ganhar, não é para jogar. Sabemos que vamos ter um adversário competente. Acredito, espero e tenho convicção de que vamos ser mais competentes", referiu.

Portugal tem menos dois dias de descanso, mas o técnico luso desvaloriza: "A equipa descansou bem nestes quatro dias e só seis jogadores jogaram o tempo todo”.

Mas vai haver alterações no 11? "Temos de manter os nossos princípios, as alterações foram as que entendemos para aquele jogo e como queremos jogar - temos de pensar em nós, se pensássemos só no adversário éramos uma equipa pequenina. Amanhã lá decidiremos quem são os onze. E vão esses onze como poderiam ir outros. Com a minha confiança absoluta neles."

O jogo entre Portugal e Bélgica, dos oitavos de final do Euro 2020 está marcado para este domingo, a partir das 20h00, em Sevilha.