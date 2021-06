Euro2020. Portugal treina às 18h30 num relvado pouco recomendável

Já levantou voo de Budapeste o avião que transporta a equipa de Portugal até Sevilha. A seleção chega na máxima força, com treino agendado para as 18h30 no Estádio La Cartuja.

As quinas chegam sem lesionados ou infetados – todos testaram negativo dentro das 72 horas antes do jogo.

À chegada ao Sul de Espanha, à hora do almoço, os jogadores vão deparar-se com o calor de 35 graus centígrados de máxima. Instalam-se depois no Barceló Sevilla Renacimiento, um hotel situado a 1,5 quilómetros do estádio, onde irão almoçar e descansar.

A adversária Bélgica nos oitavos de final sai de Bruxelas a meio da manhã e chega à capital da Andaluzia também na máxima força. O treino está marcado para as 20h30.