"Vampiro" Ed Sheeran reinventa-se em novo single

No vídeo de "Bad Habits", Sheeran é um vampiro, com um vestuário glamoroso, e a própria música é mais acelerada e mais poderosa do que as baladas que caracterizam o músico.

"Bad Habits" é a primeira música que Sheeran lança desde 2019 - tirando o single "Afterglow", que foi lançado surpreendentemente em dezembro de 2020.

A música faz parte do novo álbum que Sheeran lançará, sendo que não se sabe quando será publicado ou o nome do projeto. O último álbum do artista foi editado em 2017, no qual se destacaram as músicas "Shape of You" e "Perfect".