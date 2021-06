Foi residência e Paço Real. Palácio de D. Manuel reabre agora com vocação cultural

Depois de largos meses em obras de reabilitação e de um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros, o Palácio de D. Manuel, em Évora, reabre no dia da cidade, a 29 de junho, Dia de S. Pedro.



“O Palácio de D. Manuel é um símbolo absolutamente marcante para Évora, por isso entendemos que, no contexto de um programa mais alargado de revitalização do centro histórico, devíamos olhar para vários equipamentos da cidade, entre os quais este monumento nacional”, explica o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá.

A obra, que decorreu durante cerca de dois anos, contempla uma zona de exposição permanente localizada na sala do rés-do-chão, uma sala de exposições temporárias e uma outra de conferências, no 1.º andar, que vão complementar e enriquecer toda a programação do Palácio.

“Queremos que este seja um equipamento, com uma programação anual, que permita responder às necessidades da população, mas também de eventos nacionais e internacionais”, sublinha o autarca.

O edifício passa também a contemplar o Centro Interpretativo da cidade de Évora, que pretende, sublinha Pinto de Sá, “constituir-se como um local de “portas abertas para a população local e para quem nos visita, de modo a transmitir um conhecimento mais profundo sobre a história de Évora”, sendo “fundamental que se mantenha a memória, pois é com essa memória que podemos construir o futuro.”

O município quis retomar aquilo que em tempos já tinha acontecido, por isso foi decidido criar uma ligação direta do Palácio à Praça 1.º de Maio, além da que já existe pelo Jardim Público, estabelecendo uma ligação espacial mais próxima entre os dois locais. Também para as pessoas com mobilidade reduzida foi inserida uma plataforma elevatória.

O projeto inclui, ainda, “novas instalações sanitárias, climatização passiva de todos os pisos, insonorização da sala de conferências e sistemas de luminotecnia compatíveis com as exigências de conservação preventiva decorrentes da nova utilização do edifício”, refere uma nota enviada à Renascença.

O projeto insere-se na candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura, em 2027, “ainda que a extravase”, refere o presidente do município alentejano.

“Nós queremos que este edifício sirva Évora, com ou sem candidatura, mas claro, para a candidatura pensamos a requalificação de um conjunto de espaços culturais, como o Palácio ou mesmo o Teatro Garcia de Resende e, por exemplo, também, o Salão Central, abandonado há 30 anos e que estamos a recuperar”, complementa Carlos Pinto de Sá.

Para o autarca, “tudo isto responde a uma necessidade de desenvolvimento cultural e de desenvolvimento sustentável da nossa cidade.”