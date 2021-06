Espólio de José Mário Branco cedido à Universidade Nova e haverá uma fundação

O espólio do músico José Mário Branco vai ser todo organizado e catalogado pela Universidade Nova de Lisboa e, no futuro, esse património será gerido por uma fundação, disse à agência Lusa um dos filhos do compositor, Pedro Branco.

Esta semana a família do "cantautor" assinou, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), da Universidade Nova de Lisboa, um protocolo de cedência do espólio de José Mário Branco (1942-2019), para organização e catalogação de centenas de documentos, gravações, fotografias, discos e outros objetos.

Esse protocolo cria ainda o Centro de Estudos e Documentação José Mário Branco - Música e Liberdade, e o espólio será gerido e estudado por uma comissão científica liderada pela investigadora Salwa Castelo-Branco.