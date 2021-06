Acabaram os empates. Agora, só a vitória interessa

Como quase sempre, a fase de grupos, terminou marcada por aspetos curiosos.



Seleções houve que, norteando as suas atuações por uma evidente retração, chegaram à jornada derradeira com muitas dúvidas à mistura, simplesmente porque nem todos poderiam contar apenas com a sua própria produção.

Foi o caso de Portugal, que não poderia perder de vista, em primeiro lugar, a importância do seu jogo com a França, mas tendo de ficar também à espera do que iria passar-se com os outros parceiros de grupo, Alemanha e Hungria, que nos poderiam levar a tudo perder.

De resto, como se recorda, durante a noite de ontem, a nossa seleção chegou a estar eliminada. Porém, em contraste, também passou por momentos em que pareceu assegurada a qualificação direta, o que, infelizmente, não acabou por conseguir.

Portanto, cabe-nos agora defrontar a Bélgica, seleção que deixou um rasto de grande qualidade na fase de grupos, com três vitórias em outros tantos jogos, sete golos marcados e apenas um sofrido, e ocupando na atualidade o primeiro lugar do ranking mundial, o que só por si é um excelente atestado que não pode ser subvalorizado.

Trata-se de um adversário difícil, com jogadores de altíssima qualidade, que certamente não pouparão a nossa seleção a grandes dificuldades. Daí a necessidade de o nosso grupo ter de partir para o jogo de domingo com muita determinação e concentração, mas também sem perder de vista o valor do adversário que nos coube em sorte.

O país desportivo está à espera de uma vitória e do prosseguimento da campanha neste Campeonato da Europa.

Sem jactâncias, todos sabemos que é possível alcançá-la.