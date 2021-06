Santuário reflete sobre as “faces visíveis e invisíveis” do fenómeno de Fátima

“Os rostos de Fátima: faces visíveis e invisíveis de um fenómeno secular” é o tema do próximo curso de verão, a realizar no Santuário entre 7 e 9 de julho.

A iniciativa, que vai já na 6.ª edição, vai a profundar “os rostos que contribuíram para a consolidação, divulgação e estudo do fenómeno de Fátima e os rostos que, por outro lado, o criticaram o acontecimento”.

De acordo com o Santuário, “além destas análises biográficas mais específicas, serão também tratadas outras fisionomias que ajudarão a compreender como foi moldada a espacialidade do Santuário de Fátima, assim como a espiritualidade daqueles que se fizeram peregrinos da Cova da Iria, desde os papas até ao peregrino anónimo”.

Assim, durante os três dias do curso de verão, serão objeto de reflexão: as biografias de Francisco, Jacinta e Lúcia e dos opositores de Fátima, a atuação de figuras que contribuíram para a consolidação do fenómeno de Fátima, as figuras que estudaram e divulgaram o fenómeno de Fátima, a espiritualidade do peregrino de Fátima, os conteúdos da Mensagem de Fátima e outros aspetos específicos do fenómeno.

O programa formativo contempla o visionamento do documentário “Santos vizinhos: duas crianças que se fizeram candeias da humanidade a partir de Fátima”, no dia 7, e uma visita guiada à exposição “Os rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual”, no dia 8. Os participantes poderão também visitar os espaços museológicos do Santuário.

Os Cursos de Verão do Santuário têm periodicidade anual e são promovidos pelo Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, a pensar nos investigadores que pretendam estudar o fenómeno de Fátima. Na última edição, a iniciativa decorreu já em tempo de pandemia, e centrou-se na arte, iconografia e museologia de Fátima.