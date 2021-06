Rui Rio diz que festa do Sporting e final da Liga dos Campeões foram "disparates"

Veja também:

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta sexta-feira "grandes disparates ligados ao futebol" os ajuntamentos dos festejos do Sporting, em Lisboa, e a final da Liga dos Campeões, no Porto, em contexto de pandemia de Covid-19.

"Todos temos de ter comportamentos recatados e está provado, inclusive aqui em Portugal, que se cometeram disparates ligados ao futebol, designadamente nos festejos do Sporting, em Lisboa, e depois na final da Lixa dos Campeões, no Porto", afirmou. .

O líder do PSD falava em Marco de Canaveses, onde participou na apresentação da candidatura social-democrata naquela autarquia do distrito do Porto.

O dirigente referiu-se também em sentido crítico a "alguns écrans espalhados no país, particularmente na zona do Algarve".

"Todos estamos a perceber que não se entendia, no quadro da pandemia, este comportamento".

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de o presidente da Assembleia da República ter exortado os portugueses a uma deslocação a Sevilha, "de forma massiva", para acompanharem a seleção nacional de futebol, o presidente do PSD comentou que "a Ferro Rodrigues faltou acrescentar: aqueles [portugueses] que estiverem vacinados".

Rui Rio reforçou que na situação atual da pandemia todos têm de "ter comportamentos recatados, mesmo aqueles que já estão vacinados".