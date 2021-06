Ferro Rodrigues: "Bom fim de semana a todos, os que puderem em Sevilha"

Veja também:

Ferro Rodrigues terminou a sessão plenária desta sexta-feira de manhã, no Parlamento, com um novo apelo aos adeptos portugueses que se desloquem a Sevilha para apoiar a seleção que está a disputar o Europeu de Futebol.

"Bom fim de semana a todos, os que puderem em Sevilha, claro", declarou o presidente da Assembleia da República.

A frase foi proferida depois de muitas críticas ao apelo deixado no final do jogo com a França, para que os adeptos portugueses se deslocassem "de forma massiva" ao sul de Espanha em pleno agravamento da pandemia de Covid-19.

As declarações de Ferro Rodrigues foram emitidas pela RTP3, na quarta-feira, após o empate de Portugal frente à França (2-2), isto numa altura em que o país enfrenta um agravamento da situação epidemiológica com o número de casos diários a chegar aos 1.500.



"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa", afirmou Ferro Rodrigues em declarações à RTP.

O presidente da Assembleia da República disse que estará a assistir, em Sevilha, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao jogo de Portugal frente à seleção belga. "Estarei com todo o gosto a acompanhar a seleção nacional em mais uma epopeia deste europeu".

Esta sexta-feira, no final dos trabalhos, que debateram um pacote de legislação para combater a corrupção, o presidente da Assembleia da República fez questão de deixar essas palavras, repetindo que, aqueles que podem, devem ir a Sevilha.

O Governo anunciou ontem um travão ao desconfinamento em Portugal devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 e do avanço da variante Delta, mais transmissível.

