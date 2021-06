Costa cancela volta autárquica por “prudência”

Veja também:

António Costa tinha previsto passar o fim-de-semana como líder do PS numa volta autárquica a apresentar candidatos por regiões e distritos, mas decidiu adiar essas apresentações em noma da “prudência” devido à situação epidemiológica.



Uma nota divulgada no site do PS lê-se que “face à evolução da situação epidemiológica no país, as sessões regionais de apresentação de candidatos autárquicos do Partido Socialista, que estavam previstas a partir deste sábado, dia 26, em Vila Real, Viseu e Almada, ficam adiadas para momento posterior”.

A mesma nota justifica a decisão com “a situação pandémica e o teor das decisões do Conselho de ministros “desta semana. E anuncia que estas apresentações serão realizadas num “momento posterior, a anunciar oportunamente, após avaliação das condições de saúde pública”.

Esta decisão “é tomada no respeito pelo princípio da prudência e na base do especial sentido de responsabilidade cívica e política que o partido inequivocamente assume”, acrescenta ainda a nota da direção socialista.