Autárquicas: IL sem oposição à "data expectável" de 26 de setembro

A Iniciativa Liberal (IL) transmitiu hoje ao Governo que, das três datas possíveis para a realização das eleições autárquicas, apenas recomendou que não se realizem em 3 de outubro, pela proximidade com o feriado.

"Sentimos que o Governo está mais inclinado para 26 de setembro, data que nos parece expectável e à qual não nos iremos opor", afirmou o porta-voz da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o Governo na Assembleia da República.

Dos três domingos possíveis para realizar as autárquicas (26 de setembro, 3 ou 10 de outubro), a IL apenas "transmitiu a sugestão de que não fosse no fim de semana intermédio", pela proximidade com feriado de 5 de Outubro.

Rodrigo Saraiva disse ainda que o partido espera que, até à altura das eleições, "a vacinação continue a decorrer com intensidade para que se permita um ato eleitoral com segurança".

"São as eleições de maior proximidade com a população e para a IL as autárquicas serão bastante importantes: são as nossas primeiras autárquicas e é com elas que iremos fechar o ciclo da participação dos partidos em todos os atos eleitorais", frisou.

Com vista à marcação da data para a realização das eleições autárquicas, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, estão hoje à tarde a reunir-se com todos os partidos com representação parlamentar.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas "por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência" e realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".