Antigo deputado Francisco Mendes da Silva deixa o CDS

No texto, Francisco Mendes da Silva diz que não sai do partido "desiludido nem em conflito pessoal com quem quer que seja".

"Devo aos viseenses a informação de que renunciei ao mandato de membro da Assembleia Municipal de Viseu. Fi-lo porque, em momento anterior, solicitei a minha desfiliação do CDS-PP, partido em cujas listas me candidatei ao referido mandato", escreveu, numa publicação na rede social Facebook.

"Saio por falta de predisposição para o envolvimento partidário ativo, nesta fase da minha vida, e por progressiva convicção de que o CDS deixou de querer ser um instrumento relevante e autónomo, dinâmico e moderno -- e o mais representativo possível -- dos princípios políticos que defendo. Não saio por ter deixado de acreditar no que há muito acredito; saio porque, acreditando no que acredito, sinto que deixei de ser útil no - e ao - CDS", argumentou.

O advogado lembra que aderiu ao CDS através da Juventude Popular, em 1995, e guarda "muitas memórias felizes" da sua militância, antecipando irá "ter saudades" dos "tempos de empenho político no CDS".

Apesar de afirmar que "foi uma decisão difícil", o antigo deputado refere que se tratou se "uma decisão natural", que "resulta de uma reflexão" sobre as suas "posições políticas" e a evolução da sua "relação com o partido e com as obrigações da vida partidária em geral".

"Foi uma reflexão longa, profunda, estritamente pessoal e solitária, que há dias chegou a uma conclusão", refere Francisco Mendes da Silva, notando que irá permanecer "politicamente desperto, interessado em perceber as mudanças do mundo" e em "compreender de que modo" os seus "valores e princípios poderão enquadrar e responder a essas mudanças".