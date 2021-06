Vacinação indevida no Porto. "Task force" faz participação à Judiciária

Veja também:

O coordenador da "task force" participou à Polícia Judiciária o caso de vacinação indevida a maiores de 18 anos, no Porto, quando o processo ainda está aberto apenas a maiores de 35 anos.

"Tentámos recolher dados sobre a situação e mal tivemos o mínimo de dados, fizemos uma participação ao nosso contacto da Polícia Judiciária e à Inspeção-Geral da Saúde, para fazer uma investigação", confirmou.



O vice-almirante Gouveia e Melo diz que este é um caso de indisciplina e desobediência e configura uma situação que até agora não tinha acontecido em Portugal.



"Tenho uma equipa que regista todos os eventos suspeitos, mas nunca tive um caso desta dimensão. É a primeira vez e consagra uma desobediência clara ao plano. Alguém com responsabilidade resolve vacinar pessoas que neste momento não estão elegíveis", referiu Gouveia e Melo, na RTP.



Revelou ainda que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde já está também a investigar o caso e que ele próprio já questionou a Administração Regional de Saúde do Norte sobre este incidente.



Referiu ainda que não pode "demitir as pessoas, obviamente", mas garantiu ter pedido "à estrutura para tirar as consequências rapidamente. Tem de haver disciplina", sublinhou o vice-almirante.



"Alguém, com responsabilidade, resolve inovar e vacinar pessoas que não estão, neste momento, elegíveis para vacinação. Ninguém está livre, numa organização, de alguém de dentro resolver fazer uma coisa deste género".

Uma das pessoas que terá sido indevidamente vacinada é a filha de 18 anos da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes. Segundo as explicações que a apresentadora de televisão deu nas redes sociais, em várias zonas do Porto terá sido aberta a possibilidade de vacinação sem marcação e sem limites de faixas etárias.

De acordo com a SIC Notícias, a diretora do Agrupamento dos Centros de Saúde do Porto Oriental foi suspensa.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.