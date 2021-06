Secretário de Estado. Regresso ao estado de emergência não está em cima da mesa

Veja também:

Apesar dos números da pandemia estarem a subir, o Governo acha difícil que se coloque o cenário extremo do regresso ao estado de emergência.

Em entrevista à TVI, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defendeu que a vacinação é um dos fatores que devem impedir o regresso a esse estado de exceção.

“Acho difícil [voltar ao estado de emergência], tendo em conta a circunstância em que estamos no plano de vacinação e as expectativas que temos para cumprir até ao final de julho. É um cenário extremo”, afirmou Duarte Cordeiro.

O coordenador para a Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo considera ainda que não se podem desvalorizar as medidas que vão ser implementadas e que considera de “enorme intensidade”.

“Reduzir os horários do comércio e da restauração ao fim de semana, num concelho como Lisboa, é uma medida com muita violência. Não precisamos de ir ao estado de emergência para ir procurar medidas duras”, sublinha.

De acordo com o governante, o país ainda não ultrapassou nenhuma das linhas vermelhas definidas pelo Governo.

“O que nos deve preocupar é atuar cedo, é olhar para a taxa de crescimento do número de casos, perceber os impactos e não esperar que isto seja uma situação de maior gravidade para atuar”, defendeu na entrevista.

A região de Lisboa é, há várias semanas, a mais afetada pela pandemia, com dois terços dos novos casos.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.



O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) anunciou um reforço da vigilância das variantes do vírus que causa Covid-19 em circulação em Portugal, através da sua monitorização em contínuo.

“O INSA, através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças Infeciosas, reforçou a sua estratégia de monitorização e vigilância da diversidade genética do novo coronavírus em Portugal, passando a adotar uma monitorização em contínuo das variantes em circulação no país”, adiantou em comunicado.