R desce em dia com mais dois mortos e 1.604 infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais dois mortos e 1.604 infetados com Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o valor do R regista um recuo de 1,17 para 1,14 a nível nacional e 1,18 para 1,15 no continente.



A incidência, no entanto, volta a subir de 128,6 casos por 100 mil habitantes para 137,5, a nível nacional.

O número de casos ativos voltou a subir, ultrapassando, pela primeira vez desde 26 de março, os 30 mil casos ativos.

Pelo segundo dia consecutivo, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais de mil novos casos - 1.049, ou seja, 65,4%. A região Norte soma mais 239 casos, o Algarve 159, o Centro 120, o Alentejo 31. Nas regiões autónomas, a Madeira tem cinco novos casos e os Açores um.

Quanto ao número de internados, há um aumento quer em enfermaria geral, quer em cuidados intensivos. No total, há 431 pessoas internadas com Covid, mais quatro do que ontem, sendo que 108 (mais duas do que ontem) estão em cuidados intensivos.