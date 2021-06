PSP vai controlar quem viaja de comboio, autocarro e avião na região de Lisboa

Veja também:

A PSP vai reforçar a fiscalização a partir desta sexta-feira na Área Metropolitana de Lisboa (AML), incidindo as ações sobretudo no controlo junto das pessoas que viagem de comboio, autocarro e avião.

"Vamos direcionar ações para as pessoas que se pretendem movimentar para fora da AML, tanto em transporte individual, como transporte coletivo de passageiros, seja aeronáutico, ferroviário e rodoviário", disse à agência Lusa o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, comissário Artur Serafim.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros anunciou que a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se este fim de semana, entre as 15h00 desta sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei, devido ao aumento de casos de Covid-19 nesta zona.