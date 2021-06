Mapa Covid-19: Há 58 concelhos em risco, Lisboa com incidência superior a 400 casos

Veja também:

Portugal tem esta sexta-feira 58 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 18 do que na última sexta-feira.

O concelho de Lisboa, que recuou dois passos no desconfinamento, tem 438 casos por 100 mil habitantes e o Porto, que está em vigilância, regista 125 infeções por 100 mil habitantes.

Segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 58 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, 18 pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML). Os concelhos de Constância, Albufeira e Lagos (São Miguel) estão em risco muito elevado.

Dos 18 concelhos da AML, 13 têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, tendo os restantes cinco uma incidência superior a 120 casos.

Os dados da DGS mostram também que o concelho do Porto surge com uma incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o que não acontecia nas últimas semanas.

Matriz de Risco Covid-19