​Google nega partilha de dados que recebe de sites do SNS, GNR ou PSP

A Google garante que não partilha com terceiros dados recebidos através de alguns sites do estado como o SNS.24 ou o SNS.gov.pt.



“Qualquer dado enviado por meio do Google Analytics ou Tag Manager pertence ao cliente. A Google não processa, utiliza os dados ou os partilha com terceiros, exceto no que é necessário para oferecer o serviço”, diz o porta-voz da Google, em resposta escrita à Renascença.

Em causa está a notícia avançada esta sexta-feira pelo “Expresso”. O semanário assegura que os dados que os cidadãos partilham no agendamento da vacinação contra a Covid-19 ou na marcação de uma consulta são enviados para exploração comercial da Google.

Ainda segundo o semanário, essa partilha de dados acontece também nos sites do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), da Assembleia da República, da GNR e da PSP, o Autenticação.gov.pt e ainda o mais recente Ivaucher.pt.

Nestas declarações escritas enviadas à Renascença, o porta-voz da Google assegura ainda que estes dados também não são usados para criar “perfis de publicidade”, nem para “segmentar anúncios”.