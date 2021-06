Em massa para Sevilha? Apelo de Ferro Rodrigues "é tudo o que não deve ser feito"

Ferro Rodrigues começou por apelar, na quarta-feira, a uma presença massiva de portugueses em Sevilha, para o jogo com a Bélgica. Depois de uma onda de críticas, esta sexta-feira voltou ao tema e desejou um bom fim de semana a todos os deputados, “os que puderem em Sevilha”.

“Do ponto de vista político e institucional, não faço nenhum comentário. Do ponto de vista da saúde pública e do interesse público, acho que, de facto, é incompreensível”, lamenta o especialista em Saúde Pública.

O apelo a uma deslocação massiva a Sevilha para a apoiar a seleção, feito pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, “é incompreensível” em tempo de pandemia e tudo o que não deve ser feito do ponto de vista da saúde pública, afirma à Renascença o antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes.

Nestas declarações à Renascença, Adalberto Campos Fernandes distingue as declarações de Ferro Rodrigues das posições manifestadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que com ele não haveria novo recuo no desconfinamento e estado de emergência.

“São posições substantivamente diferentes. Eu tenho apoiado e considerado que o Presidente da República, apesar dessa afirmação que terá sido pior entendida, tem procurado introduzir uma alteração na narrativa”, afirma o antigo ministro da Saúde.

Adalberto Campos Fernandes concorda com o Presidente da República, por exemplo, na necessidade de alterar os critérios da matriz de risco Covid-19.