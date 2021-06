Diretora executiva do ACES Porto Oriental apresenta demissão

A diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI - Porto Oriental apresentou esta sexta-feira a sua demissão.

A decisão surge na sequência de notícias sobre vacinação indevida no Porto.

Segundo o vice-almirante Gouveia de Melo, da Task Force da vacinação, há indícios de que dezenas de pessoas abaixo dos 35 anos, a idade mínima para a vacinação neste momento, foram vacinadas em postos de vacinação contra a Covid naquela cidade.

A Task Force reuniu dados para apresentar à Polícia Judiciária.

Esta sexta-feira à noite o Ministério da Saúde enviou uma nota para as redações em que dá conta da instauração de um inquérito e do pedido de demissão de Maria Dulce da Silva Pinto.

"Na sequência das notícias referentes a vacinação indevida de jovens no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, o Ministério da Saúde informa que tomou conhecimento, através da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., da deliberação de instauração de um processo de inquérito, com vista ao cabal esclarecimento do sucedido, e do pedido de cessação de funções, entretanto apresentado ao Conselho Diretivo daquela ARS, pela Senhora Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI – Porto Oriental", lê-se.