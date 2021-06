Covid-19: Metade da população com pelo menos uma dose da vacina

Metade das pessoas residentes em Portugal Continental já tomou, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 30% tem o esquema vacinal completo, avançou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

"Até agora, foram inoculadas cerca de 7,8 milhões de vacinas no continente", adianta a tutela.

Este número de vacinas permitiu "iniciar o esquema vacinal em quase cinco milhões de pessoas, mais de três milhões das quais já têm a sua vacinação completa (quer porque tomaram duas doses de vacinas com esquema vacinal de duas doses, quer porque tomaram uma dose de vacina da Janssen)".

Portugal está "cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada, com pelo menos uma dose, durante o mês de agosto", assinala o Ministério da Saúde.

O processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal está com o "acelerador a fundo", incluindo em Lisboa e Vale do Tejo, onde a situação epidemiológica é mais grave, afirmou na quinta-feira o coordenador do plano nacional, Gouveia e Melo.

"Nós estamos com o acelerador a fundo, não conseguimos acelerar mais porque, para a acelerar mais, é preciso haver mais vacinas. E as vacinas não dependem de nós", disse o vice-almirante, no decurso de uma visita ao Centro de Vacinação do Funchal, na Madeira.

Os maiores de 50 anos sem agendamento da vacina podem, a partir desta sexta-feira, deslocar-se ao centro de vacinação pertencente ao centro de saúde onde estejam inscritos para receber a primeira dose.



Para serem vacinados nesta modalidade, os utentes com mais de 50 anos "devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, dentro dos horários específicos para esta modalidade em cada ponto de vacinação, desde que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses", explica a "task force".



Esta semana, também ficou disponível o autoagendamento da vacina para maiores de 35 anos, através do portal criado para o efeito pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Assim, quem nasceu até 1986 já pode dirigir-se ao site e preencher os seus dados, aguardando depois o SMS de confirmação da data, hora e local para tomar a vacina contra a Covid-19.



[em atualização]