Balcão Único de Prédios não é fiável, diz Associação de Conservadores de Registos

O Balcão Único do Prédio (BUPi) não é fiável, apesar de estar bem pensado, afirma à Renascença a secretária-geral da Associação Sindical de Conservadores de Registos.

Luísa Clod aponta a forma como é feita a georreferenciação e a identificação física dos prédios como principal causadora de dúvidas no que toca à confiança e à segurança jurídica que o registo deve garantir.

“Quando o técnico faz uma georeferenciação, faz individualmente e com base na declaração do proprietário. Ou seja, não há aqui uma organização sistemática ou delimitada a uma determinada área territorial – por exemplo, a freguesia – onde se fizesse a delimitação de todos os polígonos ou de todos os prédios dessa área de forma a evitar as sobreposições”, explica.

Isto, porque não existe uma base cartográfica e cadastral atualizada, e não há deslocações ao local.

Assim, “quando um técnico habilitado está a fazer uma georeferenciação, não consegue confirmar se está a sobrepor-se ou não à propriedade de outro confinante. Esta é logo uma das fragilidades do sistema”, aponta a sindicalista, uma das convidadas do programa Em Nome da Lei, emitido na Renascença aos sábados.