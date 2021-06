Agendar a vacina ou marcar uma consulta permite recolha de dados pela Google

Os dados que partilha no agendamento da vacinação contra a Covid-19 ou na marcação de uma consulta são enviados para exploração comercial da Google. Os sites SNS24.pt e SNS.gov.pt são alguns dos que permitem esta recolha de dados, avança o “Expresso”.

Mas não são os únicos. Os principais endereços do Sistema Nacio­nal de Saúde disponibilizam dados dos cidadãos à Google e a outras marcas ligadas à publicidade – incluindo os sites para pedido de medicamentos para o VIH.

Além da saúde, há sites relativos a serviços importantes da República Portuguesa que fornecem dados ao gigante da internet. Por exemplo, site do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), da Assembleia da República, da GNR e da PSP, o Autenticação.gov.pt e ainda o mais recente Ivaucher.pt.

Todos eles permitem a exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos.

“O Estado está a entregar de mão beijada, a gigantes da internet, dados sensíveis dos cidadãos. Este caso assume particular gravidade em sites relacionados com serviços essenciais do Estado, como o SNS, Finanças e justiça, que recorrem a serviços de ‘tracking’ (rastreamento) externos para otimizarem a gestão desses sites”, refere ao “Expresso” o professor da Universidade do Porto Eduardo Correia, pioneiro da internet.