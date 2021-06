Pelo menos 3 mortos e 6 feridos em ataque na Alemanha

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas num ataque com arma branca registado esta sexta-feira na cidade de Wurzburg, na Alemanha.

Alguns dos feridos encontram-se em estado grave, avança o jornal "Bild".

O suspeito do ataque foi baleado numa perna e acabou por ser detido pelas forças de segurança.

Segundo as autoridades trata-se de um cidadão de naturalidade somali, que vivia em Wurzburg.

A polícia adianta que, nesta altura, já não há perigo para a população de Wurzburg.

A zona da cidade onde aconteceu o ataque está cercada e no local estão várias ambulâncias e dezenas de operacionais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem com uma faca a percorrer as ruas da cidade. É possível ver ainda que logo depois do ataque o terrorista, que está descalço, foi confrontado por homens que o tentam apreender, mas conseguiu escapar, perseguido por várias pessoas. Acabou por ser imobilizado pela polícia, com recurso a armas de fogo.

