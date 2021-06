Nova espécie de homem pré-histórico descoberta em Israel

No estudo publicado na revista Science, a equipa de antropólogos da Universidade de Telavive e a equipa de Zaidner definiram um novo tipo do género Homo: o Nesher Ramla, batizado em homenagem ao local onde foi encontrado.

Um novo tipo de Homo

A ossada data de 140 mil a 120 mil anos atrás e compartilha características comuns com os neandertais e outros tipos de homens arcaicos, disseram os investigadores, em comunicado. "Ao mesmo tempo, este tipo de Homo é muito diferente dos humanos modernos, com uma estrutura de crânio completamente diferente, sem queixo e dentes muito grandes", afirmaram.

Os investigadores encontraram ainda, no mesmo sítio arqueológico, a oito metros de profundidade, uma quantidade significativa de ossos de animais, cavalos e veados, além de ferramentas de pedra.

Uma descoberta que, no entender de Yossi Zaidner, “mostra que o Homo Nesher Ramla possuía tecnologias avançadas para a produção de ferramentas de pedra e muito provavelmente interagia com o Homo sapiens local”.

“Nunca imaginamos que, juntamente com o Homo Sapiens, um Homo arcaico teria rondado a Terra, em uma fase tão avançada da história humana", acrescentou o investigador.