Ministro da Saúde britânico admite ter violado distanciamento em relação adultera

O ministro da saúde britânico, Matt Hancock, pediu esta sexta-feira desculpas por ter "desrespeitado as regras de distanciamento social" durante uma relação adúltera com uma assessora, mas recusou demitir-se.

"Admito ter violado as regras de distanciamento social nestas circunstâncias. Desiludi as pessoas e peço desculpa", disse, num comunicado, citado pela imprensa britânica.

Porém, mostrou-se determinado em continuar "focado a trabalhar para tirar o país desta pandemia", pedindo respeito pela privacidade da família "neste assunto privado".

O tabloide The Sun noticiou esta sexta-feira que Matt Hancock, casado e com três filhos, tem um caso amoroso com uma assessora e publicou fotografias dos dois a beijarem-se no escritório do ministro em maio, numa altura em que os abraços entre pessoas de agregados familiares diferentes eram proibidos.