Jornalista Roman Protasevich passa para prisão domiciliária

O jornalista Roman Protasevich e a namorada, Sofia Sapega, passaram para prisão domiciliária, depois de presos em maio quando se encontravam a bordo de um avião comercial.

A decisão das autoridades bielorrussas apanhou de surpresa os familiares.

“Estamos em choque”, disse Sergei Dudich, o padrasto de Sofia, esperando que as acusações que esta enfrenta sejam retiradas.

Já o pai do jornalista contou que as autoridades da Bielorrússia mantêm as acusações. "É difícil para mim comentar as ações das autoridades, quais são os seus objetivos", disse Dmitry Protasevich, citado pela Reuters.

"Eles [Protasevich e a sua namorada] ainda estão sob o controlo total das autoridades, ninguém retirou as acusações”, acrescentou.