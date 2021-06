Derrocada em Miami. Há pelo menos 99 pessoas desaparecidas

A equipa do Miami-Dade Fire Rescue é experiente, tendo participado nas operações de resgate no Haiti e no México, relata a CNN.

Esperança até ao fim

Há ainda muitas famílias por encontrar. A irmã e o cunhado da primeira-dama do Paraguai, Silvana López Moreira, são um exemplo. Moravam com os três filhos no 10º andar do prédio que desabou e ainda não foram localizados, avança a CNN.

Além disso, há seis paraguaios desaparecidos, seis venezuelanos, três uruguaios, seis colombianos e nove argentinos (incluindo um casal e a sua filha de seis anos). Há ainda indicação do desaparecimento de uma comunidade judaica.

A mãe e a avó de Pablo Rodriguez estavam na parte do edifício que primeiro desabou.

“Até sabermos definitivamente [se morreram], tentamos manter a esperança. Mas depois de ver o vídeo do desabamento é cada vez mais difícil, porque elas estavam naquela seção que levou com as outras. O outro prédio caiu em cima, por isso não é fácil”, admite à CNN.

A polícia de Miami criou um centro de reunificação destinado a quem procura familiares ou amigos desaparecidos e uma linha telefónica para o mesmo efeito.