Derrocada em Miami. Há pelo menos 99 pessoas desaparecidas

Pelo menos 99 pessoas estão ainda desaparecidas na sequência desabamento de parte de um prédio residencial de 12 andares em Surfside, Flórida (EUA). Desde a madrugada de quinta-feira que equipas de resgate vasculham a área em busca de sobreviventes.

Até agora, há registo de um morto e 11 pessoas feridas, tendo 102 já sido resgatadas dos escombros.

Mas há ainda muitas famílias por encontrar. A irmã e o cunhado da primeira-dama do Paraguai, Silvana López Moreira, são um exemplo. Moravam com os três filhos no 10º andar do prédio que desabou e ainda não foram localizados, avança a CNN.

Além disso, e segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, há seis paraguaios desaparecidos. Bem como outros cidadãos da América Latina, como venezuelanos, uruguaios, colombianos e nove argentinos (incluindo um casal e a sua filha de seis anos). Há ainda indicação do desaparecimento de uma comunidade judaica.