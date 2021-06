Covid-19: Sevilha está acima do limiar de risco português

Por comparação, se a região seguisse as mesmas diretrizes implementadas em Portugal, estaria acima da matriz de risco e poderia ter de recuar no plano de desconfinamento.

A seleção portuguesa vai defrontar a Bélgica em Sevilha para o Euro 2020, com uma sombra de polémica, depois das declarações do presidente da Assembleia da República . "Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha", disse Ferro Rodrigues, depois do empate da seleção na quarta-feira.

Salvo as regiões de Múrcia e Valência, todas as regiões espanholas apresentam uma taxa de incidência entre 60 e 119 casos por 100 mil habitantes no período de duas semanas referido, segundo os mesmos dados do ECDC.

Os dados do Ministério da Saúde espanhol são ainda mais precisos e colocam a região firmemente na zona de risco. A Andaluzia registou esta sexta-feira mais 229 casos e apresenta uma taxa de incidência nos últimos 14 dias de 166,5 casos por 100 mil, habitantes.

Assim, a região onde se localiza a cidade de Sevilha apresenta uma incidência superior a todas as regiões continentais portuguesas, exceto a região de Lisboa e Vale do Tejo e a região do Algarve que, esta sexta-feira, apresentam uma taxa de incidência de 245.3 e 194.5 casos por 100 mil habitantes, respetivamente.