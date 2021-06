NBA. Clippers vencem Suns e reduzem desvantagem na final da conferência Oeste

Os Los Angeles Clippers venceram, em casa, os Phoenix Suns por 106-92 e reduzem a desvantagem na final da conferência Oeste da NBA para 2-1.

Ainda sem o lesionado Kawhi Leonard, Paul George elevou o nível e foi a figura da vitória dos Clippers, com 27 pontos, 15 ressaltos e oito assistências. Reggie Jackson foi o segundo melhor marcador do jogo, com 23 pontos.

Deandre Ayton, Devin Booker e Chris Paul tentaram que os Suns elevassem a contagem para 3-0, todos com mais de 15 pontos, mas os Clippers levaram por vencido o primeiro jogo em casa.

Com este resultado, a série fica em 2-1 para os Suns. Na conferência Este, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks disputam um lugar na final.